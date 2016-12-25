Асад висловив співчуття Путіну через аварію літака Ту-154

Президент Сирії Башар Асад висловив співчуття президентові Росії Володимиру Путіну через авіакатастрофу літака Ту-154 біля узбережжя Сочі в неділю. Як повідомляє офіційне інформаційне агентство Сирії SANA, слова жалю Асад передав у телеграмі Путіну.

«З величезним сумом ми отримали звістку про катастрофу російського літака Ту-154, на борту якого перебували наші дорогі друзі, які хотіли розділити з нами і жителями Алеппо радість перемоги і свят. Передаючи співчуття Вам і родинам загиблих, ще раз підтверджуємо, що ми – соратники в боротьбі з тероризмом, агресією і такфіризмом (радикальна ідеологія ісламістів – ред.)», – цитує слова Асада державна агенція Сирії.

Також повідомляється, що Асад вказав на готовність Сирії вести подальшу «спільну боротьбу проти тероризму задля відновлення стабільності, безпеки і миру для обох країн і всього людства».

Росія приєдналася до військової кампанії на боці Асада у Сирії восени 2015 року. Завдяки підтримці авіаударами російських сил Асаду та союзникам нещодавно вдалося взяти під контроль місто Алеппо, при витісненні зі східної частини якого повстанців, загинули сотні цивільних людей, серед яких жінки і діти. Два дні тому Башар Асад і Володимир Путін мали розмову, в ході якої зійшлися на тому, що захоплення Алеппо «відкрило двері» для приєднання до політичного процесу «багатьом, хто раніше перешкоджав політичному врегулюванню в Сирії».

Літак ТУ-154 Міністерства оборони Росії зник з екранів радарів незабаром після зльоту сьогодні о 5:40 за місцевим часом з південного міста Адлер на шляху до російської авіабази Хмеймім, поблизу сирійського міста Латакія.

На борту були 8 членів екіпажу і 84 пасажирів, зокрема музиканти Академічного ансамбля російської армії імені Александрова і дев’ять російських журналістів. Серед пасажирів літака була і член Ради при президентові Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини, голова благодійного фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка, відома також за прізвиськом «Доктор Ліза». На російській військовій авіабазі у Сирії мав відбутися новорічний концерт. Пізніше стало відомо, що фрагменти літака виявили за 1,5 кілометра від узбережжя міста Сочі у Чорному морі. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.