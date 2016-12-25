ЗСУ: бойовики видали українській стороні тіла двох військових, загиблих на Світлодарській дузі

25 грудня у місті Щастя Луганської області після 5-денних переговорів проросійські сепаратисти видали українській стороні тіла двох військовослужбовців, загиблих у боях в районі Світлодарської дуги. Про це повідомили в прес-службі Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України.

«Сьогодні в рамках гуманітарного проекту ЗСУ «Евакуація 200», після п’ятиденних перемовин, під час яких представники протилежної сторони постійно змінювали умови передачі тіл, українській стороні були передані тіла двох українських військових, які загинули на Світлодарській дузі 18 грудня», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що українська сторона передала тіла двох загиблих бойовиків у присутності представників СММ ОБСЄ та СЦКК.

Українська сторона повідомила, що на тілах загиблих українських військових не було виявлено слідів катування.

«Під час попереднього огляду встановлено, що хлопці отримали кульові поранення, несумісні з життям. Точний час та причину смерті встановить судово-медична експертиза. Явних ознак катувань при зовнішньому огляді не виявлено», – сказав координатор гуманітарного проекту Михайло Котелевський.

Після проведення усіх необхідних експертиз тіла загиблих військових передадуть рідним для поховання.

За даними Міноборони, з 18 до 23 грудня під час бойових дій на Світлодарській дузі загинули 9 українських військових. Повідомлялося також про взяття у цьому районі в полон одного військовослужбовця.

Активну фазу боїв поблизу міста Світлодарськ і його околиць бойовики розпочали минулих вихідних. Тільки у перший день атаки повідомлялось про п’ятьох загиблих і шість поранених українських військових. Лише за минулу добу, як повідомив сьогодні речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, вперше за 6 днів не було втрат на Світлодарській дузі.