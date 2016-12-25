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25 грудня 2016, Київ 18:59
Новини | Міжнародні

Пакистан звільнив понад 200 індійських рибалок

Індійські рибалки, заарештовані пакистанською владою, архівне фото

Індійські рибалки, заарештовані пакистанською владою, архівне фото

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Пакистан звільнив 220 індійських рибалок як жест, спрямований на ослаблення напруженості у відносинах зі своїм сусідом.

Пакистанські чиновники сказали, що індійські рибалки були звільнені з в’язниці в портовому місті Карачі 25 грудня.

Індійські громадяни були затримані понад рік тому, звинуватили в проникненні в пакистанські води в районі Аравійського моря, де межа нечітка.

Ще 219 індійських рибалок будуть звільнені Пакистаном 5 січня, повідомили чиновники.

25 грудня відзначають день народження засновника Пакистану Мухаммада Алі Джини і збігається з днем Різдва.

Пакистанські чиновники сподіваються, що Індія, яка затримала десятки пакистанських рибалок, аналогічно відреагує на цей крок доброї волі.

Відносини між країнами останнім часом погіршилися через насильство в спірному районі Гімалаїв Кашмірі, який розділений між Індією і Пакистаном.

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