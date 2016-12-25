У Росії 26 грудня оголосили днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою Ту-154

У Росії 26 грудня оголосили днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою літака Ту-154 біля узбережжя Сочі.

«Висловлюючи скорботу за загиблими і співчуваючи їхнім рідним і близьким, постановляю оголосити 26 грудня 2016 року днем жалоби в Російській Федерації», – йдеться в тексті указу російського президента.

Крім того, у документі зазначається, що російському уряду доручено «вжити необхідних заходів щодо надання допомоги сім’ям загиблих».

Літак ТУ-154 Міністерства оборони Росії зник з екранів радарів незабаром після зльоту сьогодні о 5:40 за місцевим часом з південного міста Адлер на шляху до російської авіабази Хмеймім, поблизу сирійського міста Латакія.

На борту були 8 членів екіпажу і 84 пасажирів, зокрема музиканти Академічного ансамбля російської армії імені Александрова і дев’ять російських журналістів. Серед пасажирів літака була і член Ради при президентові Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини, голова благодійного фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка, відома також за прізвиськом «Доктор Ліза». На російській військовій авіабазі у Сирії мав відбутися новорічний концерт. Пізніше стало відомо, що фрагменти літака виявили за 1,5 кілометра від узбережжя міста Сочі у Чорному морі. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

