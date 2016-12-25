Єльченко: будівництво ізраїльських поселень на палестинських територіях суперечить міжнародному праву

Посол України при ООН Володимир Єльченко заявляє, що будівництво ізраїльських поселень на палестинських територіях, відмовитися від якого закликала Ізраїль Рада Безпеки ООН у своїй резолюції, суперечить міжнародному праву.

«Ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву як і окупація Криму Росією! Міжнародне право-одне для всіх! Не можна ним крутити як собака хвостом!», – написав Єльченко в twitter.

Напередодні 14 з 15 членів Радбезу ООН, зокрема і Україна, проголосували за резолюцію із закликом до Ізраїлю припинити будівництво поселень на палестинських територіях. США утрималися під час голосування, але при цьому не скористалися правом вето.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав утримання під час голосування США в ООН «ганебною антиізраїльською засідкою», а резолюцію – «божевільною».

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що прем’єр-міністр Ізраїлю скасував візит свого українського колеги Володимира Гройсмана до Ізраїлю. Повідомлялося, що скасування поїздки пов’язане із ситуацією довкола голосування у Раді безпеки ООН за резолюцію щодо ізраїльських поселень.

Речник українського прем’єра заявив, що Гройсман переніс свій візит до Ізраїлю, запланований на 27–28 грудня, але не уточнив, що саме стало причиною перенесення візиту.