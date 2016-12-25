Штаб АТО: сьогодні сепаратисти з мінометів обстрілювали Широкине і Водяне

У штабі АТО заявляють, що сьогодні підтримувані Росією бойовики з 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Широкине і Водяне на Донеччині.

Як повідомляє прес-центр штабу, сепаратисти з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Старогнатівку, Широкине і Павлопіль.

За даними українських військових, також проросійські бойовики з 82 міліметрових мінометів, озброєння БМП і гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Новгородське, Верхньоторецьке і Зайцеве.

У штабі АТО зазначають, що загалом станом на 18:00 зафіксовано 16 обстрілів з боку сепаратистів.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби селищ Зайцеве, Широка Балка, Саханка, Трудівське, а також Ясинуватої. Луганські сепаратисти на своїх сайтах повідомили, що українські військові минулої доби 12 разів порушили режим тиші.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Востаннє режим припинення вогню на Донбасі оголошували з 15 вересня. Але, як і в попередні рази, цей режим порушувався і сторони конфлікту звинувачували в цьому одна одну. Минулоріч, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався декілька тижнів, а потім обстріли знову відновились.