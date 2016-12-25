Іран заявляє, що платитиме половину оголошеної ціни за літаки Boeing

Іран стверджує, що буде платити лише половину оголошеної вартості за 80 нових літаків американської компанії Boeing.

Офіційне інформаційне агентство Ірану IRNA з посиланням на заступника міністра транспорту Асгара Фіхріха Кашана повідомило, що країна буде платити лише половину від 16,6 мільярдів доларів, що, як заявили в компанії, передбачені угодою.

«Компанія Boeing оголосила про те, що контракт з IranAir коштує 16,6 мільярдів доларів, – цитує Кашана агентство. – Тим не менш, з огляду на характер нашого замовлення і можливості вибору, договір купівлі-продажу на 80 літаків Boeing передбачає близько 50 відсотків від цієї суми».

Компанія Boeing не коментувала цієї заяви.

11 грудня національний перевізник Ірану IranAir і Boeing підписали угоду про купівлю 80 літаків.

Boeing і його європейський конкурент Airbus обидва підписали вигідні контракти в цьому місяці на поставку лайнерів в Іран. Це перші такі угоди після зняття міжнародних санкцій в рамках угоди зі стримування ядерної програми Тегерана.