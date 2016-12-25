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26 грудня 2016, Київ 01:56
Новини | Міжнародні

Іран заявляє, що платитиме половину оголошеної ціни за літаки Boeing

Ілюстративне фото

Ілюстративне фото

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Іран стверджує, що буде платити лише половину оголошеної вартості за 80 нових літаків американської компанії Boeing.

Офіційне інформаційне агентство Ірану IRNA з посиланням на заступника міністра транспорту Асгара Фіхріха Кашана повідомило, що країна буде платити лише половину від 16,6 мільярдів доларів, що, як заявили в компанії, передбачені угодою.

«Компанія Boeing оголосила про те, що контракт з IranAir коштує 16,6 мільярдів доларів, – цитує Кашана агентство. – Тим не менш, з огляду на характер нашого замовлення і можливості вибору, договір купівлі-продажу на 80 літаків Boeing передбачає близько 50 відсотків від цієї суми».

Компанія Boeing не коментувала цієї заяви.

11 грудня національний перевізник Ірану IranAir і Boeing підписали угоду про купівлю 80 літаків.

Boeing і його європейський конкурент Airbus обидва підписали вигідні контракти в цьому місяці на поставку лайнерів в Іран. Це перші такі угоди після зняття міжнародних санкцій в рамках угоди зі стримування ядерної програми Тегерана.

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