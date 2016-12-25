Міністр оборони Пакистану, схоже, погрожував Ізраїлю «ядерним ударом у відповідь» – ЗМІ

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф, як виглядає, погрожував Ізраїлю «ядерним ударом у відповідь», реагуючи на новину на сайті AWD News, яка виявилася фейковою. Про це повідомила низка засобів інформації, зокрема, пакистанська газета Dawn і американська The New York Times.

Міністерство оборони Ізраїлю пояснило, що заяви, яку приписують колишньому міністру оборони Ізраїлю Моше Яалонові і яку від його імені оприлюднили в AWD News, «ніколи не було».

Сайт AWD News, знаний в Ізраїлі поширенням неправдивої інформації, заявив, нібито передаючи слова Яалона, що якщо Пакистан буде посилати сухопутні війська в Сирію, «ми знищимо цю країну ядерним ударом».

Асіф відреагував через його офіційний Twitter, написавши 23 грудня: «Ізраїль забуває, що Пакистан є ядерною державою також».

У відповідь на це Міністерство оборони Ізраїлю в Twitter 24 грудня написало, що повідомлення було «повністю неправдивим».