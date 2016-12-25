Грицак підтвердив візит Порошенка до СБУ вночі 21 грудня

Глава Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив візит президента України Петра Порошенка до СБУ вночі 21 грудня. Про це Грицак повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«По-перше, унас дуже смачна кава. З іншого боку, чому президент не може заїхати до СБУ? Приїхав подивився, чи працює Служба безпеки несподівано, перевірив караули... Я сам не знав про цей візит.... До речі, наші караули в одній ситуації не найкраще спрацювали, за це мене президент покритикував», – зазначив Грицак.

Він зазначив, що «виникла нагальна необхідність поспілкуватися, а президент проїжджав повз СБУ, от і заїхав».

«Я не бачу в цьому нічого крамольного», – додав він.

Напередодні журналіст програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», Михайло Ткач заявив, що вночі 21 грудня Петро Порошенко і перший заступник голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко приїхали в будівлю СБУ. Ні Порошенко, ні Кононенко не коментували цієї інформації.