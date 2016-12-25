Росія: суд заарештував активіста через хрест на бюсті Дзержинського в Краснодарі

У Росії в Краснодарі суд на 15 діб заарештував активіста Віктора Чірікова за участь в акції, під час якої до пам’ятника Феліксу Дзержинському був прикріплений хрест.

Суд визнав Чірікова винним в «дрібному хуліганстві», засідання відбувалося в закритому режимі.

23 грудня за хрест на бюсті Дзержинського на 15 діб був заарештований інший учасник акції Феліксу Дзержинському – Олексій Кнедляковский. За словами його дружини, активіст оголосив голодування з вимогою визнати переслідування щодо нього політично мотивованим.

Прихильники Чірікова і Кнедляковского вказують на те, що їхня участь в акції 20 грудня не була доведеною. Краснодарські спецслужби раніше зажадали від місцевих ЗМІ прибрати інформацію про акцію біля пам’ятника Дзержинському.

20 грудня в Росії відзначався день працівника органів безпеки, за часів СРСР цей день був відомий як «день чекіста». Дзержинський є одним із засновників ВЧК (Всеросійська надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією і саботажем).