У Дніпрі вперше на площі просто неба офіційно відзначають Різдво за Григоріанським календарем

В центрі Дніпра у неділю ввечері просто неба вперше офіційно святкують Різдво за Григоріанським календарем. Ініціатором урочистостей виступила міська влада.

Акція, що отримала назву «Європейське Різдво, відбувається на площі Героїв Майдану і має на меті показати містянам європейські традиції відзначення свята. Дніпряни святкують розвагами просто неба, майстер-класами з розпису новорічних іграшок та імбирних пряників, з глінтвейном та гарячими стравами. На площі також облаштували різдвяну інсталяцію з Санта Клаусом, де охочі можуть зробити фото на згадку.

Загалом на захід, за даними з міськради, прийшла понад тисяча жителів міста.

На центральній площі міста, де стояв пам’ятник Володимиру Леніну, урочисто засвітили головну ялинку міста.

За інформацією міськради, висота ялинки сягає 28 метрів, її прикрашає понад 300 іграшок. Штучне дерево підсвічують понад 10 тисяч вогників. Для виготовлення світлодіодних фігур, якими прикрашений центр міста, використали понад кілометр гірлянд.

У мерії Дніпра зазначають, що святкування «Європейського Різдва» стане для міста традиційним.

Різдво, символічний день народження Ісуса Христа, багато християн святкують 25 грудня. Цього дня Різдво настає для вірних тих церков, які користуються григоріанським календарем (звичайним громадянським календарем) – римо-католицької, низки протестантських, або так званим новоюліанським, на який перейшла більшість православних церков.

Лише для частини православних – в Україні, Росії, Сербії, Грузії, вірних Єрусалимського патріархату в Ізраїлі і Йорданії та нечисленних громад в інших країнах, – а також для вірних більшості східно-католицьких церков (зокрема, УГКЦ) і так званих давньосхідних, які досі користуються юліанським календарем, Різдво настане тільки 7 січня за звичайним календарем, що відповідає 25 грудня за юліанським.