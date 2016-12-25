МЗС: після підтримки Києвом резолюції дискусія в Ізраїлі не завадить відносинам з Україною

У Міністерстві закордонних справ України переконані, що після підтримки Києвом резолюції 2334 внутрішньополітична дискусія в Ізраїлі не завадить українсько-ізраїльським відносинам.

«Наша держава послідовно виступає за дотримання норм міжнародного права всіма і всюди, оскільки на власному прикладі відчула, до яких трагічних наслідків призводить його порушення. Саме тому визначальними при виробленні позиції України стали наш послідовний курс на забезпечення дотримання норм міжнародного права всіма його суб’єктами», – йдеться у заяві відомства щодо позиції делегації України під час розгляду резолюції РБ ООН 2334 щодо становища на Близькому Сході.

У МЗС наголошують, що Україна неодноразово засуджувала поселенську діяльність Ізраїлю, а також засуджувала насильство і підбурювання до нього з боку палестинської сторони.

В українському дипломатичному відомстві зауважують, що текст резолюції є збалансованим.

«Вона (резолюція – ред.) закликає до вжиття необхідних для мирного врегулювання кроків як з боку ізраїльської, так і палестинської сторони: Ізраїль має припинити поселенську діяльність, а палестинські власті – вжити ефективних заходів боротьби з тероризмом», – зазначається в заяві.

«Впевнені, що активна й емоційна внутрішньополітична дискусія в Ізраїлі не завадить традиційно дружнім українсько-ізраїльським відносинам, що засновані на взаємній повазі та спільності інтересів», – додають у МЗС України.

Напередодні 14 з 15 членів Радбезу ООН, зокрема і Україна, проголосували за резолюцію із закликом до Ізраїлю припинити будівництво поселень на палестинських територіях. США утрималися під час голосування, але при цьому не скористалися правом вето.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав утримання під час голосування США в ООН «ганебною антиізраїльською засідкою», а резолюцію – «божевільною».

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що прем’єр-міністр Ізраїлю скасував візит свого українського колеги Володимира Гройсмана до Ізраїлю. Повідомлялося, що скасування поїздки пов’язане із ситуацією довкола голосування у Раді безпеки ООН за резолюцію щодо ізраїльських поселень.

Речник українського прем’єра заявив, що Гройсман переніс свій візит до Ізраїлю, запланований на 27–28 грудня, але не уточнив, що саме стало причиною перенесення візиту.