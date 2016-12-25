Голова Єврокомісії Юнкер висловив співчуття Путіну через авіакатастрофу Ту-154

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер висловив співчуття президентові Росії Володимиру Путіну через авіакатастрофу літака Ту-154 біля узбережжя Сочі.

«З глибоким сумом дізнався про загибель стількох людей в сучасному літаку аварії над Чорним морем. У цей день, мої думки з загиблими, їхніми родинами та близькими. Від мене особисто та від імені Європейської комісії хотів би висловити вам – і через вас всій нації – мої щирі співчуття», – йдеться в заяві Юнкера.

Літак ТУ-154 Міністерства оборони Росії зник з екранів радарів незабаром після зльоту сьогодні о 5:40 за місцевим часом з південного міста Адлер на шляху до російської авіабази Хмеймім, поблизу сирійського міста Латакія.

На борту були 8 членів екіпажу і 84 пасажирів, зокрема музиканти Академічного ансамбля російської армії імені Александрова і дев’ять російських журналістів.

Серед пасажирів літака була і член Ради при президентові Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини, голова благодійного фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка, відома також за прізвиськом «Доктор Ліза». На російській військовій авіабазі у Сирії мав відбутися новорічний концерт. Пізніше стало відомо, що фрагменти літака виявили за 1,5 кілометра від узбережжя міста Сочі у Чорному морі. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Як заявив міністр транспорту Росії Максим Соколов, поки що говорити щось про причини авіакатастрофи передчасно.

У Росії 26 грудня оголосили днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою літака Ту-154.