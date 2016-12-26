Російські ЗМІ про авіакатастрофу Ту-154: версія теракту не розглядається як основна

У ході розслідування авіакатастрофи російського літака Ту-154 біля Сочі версія теракту не розглядається як основна. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерело в спецслужбах.

«Літак Ту-154 вилетів з аеродрому Чкаловський, де пасажири і багаж ретельно оглядали і перевірялися. Планувалася його дозаправка в Моздоку, але через погодні умови вона була перенесена в Адлер, і таким чином, відомостей про те, що літак буде дозаправлятися в аеропорту Сочі, заздалегідь не було», – пояснив він.

За даними російських ЗМІ, після прильоту в Адлер, літак був взятий під охорону.

«На борт піднімалися тільки два прикордонника і один митник, а з літака виходив тільки штурман з метою контролю заправки… дозаправка здійснювалася штатним персоналом. Таким чином, на даний момент немає ніяких даних, що свідчать на користь теракту, і органи безпеки, і слідство не розглядають цю версію як основну», – повідомило джерело в спецслужбах, яке цитують російські ЗМІ.

Літак ТУ-154 Міністерства оборони Росії зник з екранів радарів незабаром після зльоту 25 грудня о 5:40 за місцевим часом з південного міста Адлер на шляху до російської авіабази Хмеймім, поблизу сирійського міста Латакія.

На борту були 8 членів екіпажу і 84 пасажирів, зокрема музиканти Академічного ансамбля російської армії імені Александрова і дев’ять російських журналістів.

Серед пасажирів літака була і член Ради при президентові Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини, голова благодійного фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка, відома також за прізвиськом «Доктор Ліза». На російській військовій авіабазі у Сирії мав відбутися новорічний концерт. Пізніше стало відомо, що фрагменти літака виявили за 1,5 кілометра від узбережжя міста Сочі у Чорному морі. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Як заявив міністр транспорту Росії Максим Соколов, поки що говорити щось про причини авіакатастрофи передчасно.

У Росії 26 грудня оголосили днем жалоби у зв’язку з катастрофою літака Ту-154.