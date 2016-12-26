МЗС: в Чилі повідомили про зняття загрози виникнення цунамі

Департамент консульської служби МЗС України заявляє, що в Чилі повідомили про зняття загрози виникнення цунамі через землетрус.

«МВС Чилі повідомило про зняття загрози виникнення цунамі у регіоні Лос-Лагос унаслідок землетрусу», – йдеться у повідомленні департаменту в twitter.

Крім того, за даними посольства України в Аргентині, в Чилі скасовано стан підвищеної небезпеки та зупинена евакуація з прибережних регіонів.

25 грудня у Чилі стався землетрус магнітудою 7,7, попереджалося про загрозу цунамі.

У квітні 2014 року потужне цунамі накрило узбережжя Чилі. Тоді стихію викликав землетрус магнітудою понад 8 балів.

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