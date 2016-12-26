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26 грудня 2016, Київ 07:43
Новини | Події

Бойовики на Донбасі здійснили 33 обстріли за добу – штаб

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Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 25 грудня підтримувані Росією бойовики здійснили 33 обстріли позицій українських військових.

Зокрема, за цим повідомленням, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії сепаратисти обстріляли Лебединське, а з 82-міліметрових мінометів – Широкине, Талаківку та Водяне.

Як твердять українські військові, на Донецькому напрямку з мінометів, озброєння БМП і гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Артемове, Новгородське та Верхньоторецьке.

Обстріли відбулися й на Луганському напрямку, інформує штаб АТО.

В угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» ще не повідомляли про бойові дії 25 грудня.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Торік, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався кілька тижнів, а потім обстріли знову відновилися.

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