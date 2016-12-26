Британський поп-співак Джордж Майкл помер у віці 53 роки у своєму будинку в англійському графстві Оксфордшир.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на агента Майкла Сінді Бергер, співак «мирно помер у себе вдома» 25 грудня. Менеджер Майкл Ліппман сказав, що причиною смерті була серцева недостатність. Поліція не знайшла жодних підозрілих обставин його смерті.

Джордж Майкл народився в 1963 році в Лондоні. Свою музичну кар’єру він розпочав в 1980-х роках. Всього музикант випустив шість сольних альбомів. За свою кар’єру Джордж Майкл отримав безліч музичних премій, у тому числі три премії «Греммі» і п’ять премій MTV. Його останній альбом Symphonica вийшов в 2014 році.