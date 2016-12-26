До 76 зросло число жертв сурогатного алкоголю в російському Іркутську

До 76 людей зросла кількість жертв отруєння сурогатним алкоголем в Іркутську, повідомляють місцеві чиновники.

«За вихідні дні в лікарні було доставлено два нових пацієнти з ознаками отруєння метанолом, один із них помер. Усього на сьогодні в медустановах загинули 46 осіб, і 31 труп був доставлений в бюро судово-медичної експертизи з місця проживання», – розповіла речниця міністерства охорони здоров’я Іркутської області Тетяна Лебедєва.

У лікарнях залишаються 18 людей.

Потерпілі стали надходити до лікарень Іркутська з 17 грудня. З’ясувалося, що всі вони пили концентрат для ванн «Глід», у якому замість етилового спирту був смертоносний метиловий.

Була порушена кримінальна справа, нині затримано 19 осіб.