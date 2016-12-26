Через туман у ДТП в Пакистані загинули 10 людей

У Пакистані в дорожньо-транспортних пригодах, що сталися 25 грудня через густий туман, загинули щонайменше 10 людей, також десятки поранені. Інциденти зафіксовані на південь від Ісламабада в провінції Пенджаб.

За даними влади, шість людей загинули й 10 були поранені, коли автобус перекинувся у районі Хафізабада через погану видимість. Ще кілька ДТП із жертвами й травмованими сталися в інших місцях.

У місті Лахорі туман змусив закрити аеропорту ввечері 24 грудня і в ранкові години 25 грудня, що спричинило відставання від графіка впродовж більшої частини уїк-енду.