Туреччина: ісламісти вбили 30 цивільних у сирійському місті Аль-Баб

Представники турецьких збройних сил повідомили, що щонайменше 30 цивільних були вбиті 25 грудня в результаті нападу бойовиків угруповання «Ісламська держава» в сирійському місті Аль-Баб.

За даними військових Туреччини, бойовики намагалися перешкодити людям залишити місто.

Минулого тижня базована у Великій Британії організація «Сирійська обсерваторія з прав людини» заявила, що щонайменше 88 цивільних, включно із дітьми, загинули внаслідок турецьких повітряних ударів у північній Сирії. За цими даними, авіаналіт на розташоване неподалік турецького кордону і місто Аль-Баб розпочався зранку 22 грудня. Спостерігачі твердять, що серед загиблих є принаймні 21 дитина.

Упродовж кількох тижнів сирійські повстанці, підтримувані турецькими військами, тримають в оточенні бойовиків угрупування «Ісламська держава». Операція під назвою «Євфратський щит» була розпочата Туреччиною майже чотири місяці тому, щоб відтіснити сунітських і курдських бойовиків від кордону і створити там зону безпеки для повернення біженців.