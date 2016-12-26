МВС: призначення Лютого керівником поліції в Черкаській області є оптимальним

У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що призначення Валерія Лютого керівником Національної поліції в Черкаській області є оптимальним кадровим рішенням.

«Керівництво Нацполіції стверджує, що це кадрове рішення є оптимальним. Керівництво Нацполіції переконане, що згодом можна буде зробити реальні висновки», – сказав речник МВС Артем Шевченко.

За його словами, наказ про призначення Лютого був підписаний ще попереднім керівником Нацполіції Хатією Деканоїдзе, але потім був призупинений.

Напередодні ЗМІ повідомили, що керівником поліції Черкаської області призначили Валерія Лютого.

У листопаді представники громадськості, які кілька разів протестували під будівлею обласної поліції, зустрілися з тодішньою головою Національної поліції Хатією Деканоїдзе. Вони вимагали скасувати наказ про призначення Валерія Лютого та провести підбір кандидатур на посаду керівника поліції області на конкурсній основі або ж хоча б організувати громадське обговорення пропонованих кандидатур.

Під час перших мітингів активісти заявляли, що Валерій Лютий, який раніше очолював ДАІ на Харківщині і був радником мера Харкова Геннадія Кернеса, є «людиною із системи». Вони наполягали, щоб новий голова поліції Черкащини пройшов прозорий конкурс під контролем громадськості.