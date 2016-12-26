Полозов: суд переніс засідання у справі Чийгоза на завтра

Адвокат Микола Полозов заявляє, що наступне судове засідання у справі щодо заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза відбудеться завтра о 9:30.

Як повідомив адвокат на своїй сторінці в twitter, на сьогоднішньому засіданні суду прокурор продовжив представляти речові докази – фотографії, проте, за словами Полозова, на цих фото Чийгоза не було.

«За однією з версій, раптове завершення сьогоднішнього суду у справі Чийгоза пов’язане з присутністю в Криму омбудсмена Валерії Лутковської. З метою виключити спілкування Лутковської з Чийгозом в СІЗО і можливістю її відвідування суду», – написав він.

Раніше суд продовжив арешт Чийгоза до 8 квітня наступного року.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.