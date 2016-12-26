Росія: до 77 зросло число жертв отруєння сурогатним алкоголем в Іркутську

У Росії внаслідок отруєння сурогатним алкоголем в Іркутську загинула ще одна людина, число жертв зросло до 77, повідомила речниця регіонального міністерства охорони здоров’я Тетяна Шкурська.

За даними міністерства, наразі в лікарнях залишаються 16 людей.

Раніше повідомлялося про 76 загиблих і 18 госпіталізованих.

Люди з отруєнням почали звертатися до лікарень Іркутська з 17 грудня. З’ясувалося, що всі вони пили концентрат для ванн «Глід», у якому замість етилового спирту був смертоносний метиловий. За цим фактом порушена кримінальна справа, нині затримали 19 людей.

В Іркутській області запровадили режим надзвичайної ситуації і заборонили продаж будь-яких спиртовмісних нехарчових рідин.