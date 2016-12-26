У Києві знижується рівень захворюваності на грип і ГРВІ – КМДА

У Київській міській державній адміністрації заявляє, що у Києві продовжує знижуватися рівень захворюваності на грип і ГРВІ.

За даними заступника голови КМДА Миколи Поворозника, з 19 до 25 грудня зареєстрували понад 46 тисяч хворих на грип і ГРВІ, що на 4,6% нижче порівняно з минулим тижнем.

«Наразі у столиці спостерігається зниження інтенсивності епідпроцесу. Збільшується захворюваність серед дорослих, а серед дітей навпаки спостерігається зниження рівня захворюваності на 7,8% порівняно з попереднім тижнем», – сказав Поворозник, якого цитує прес-служба КМДА.

Він зазначив, що до закладів охорони здоров’я міста з 19 до 25 грудня госпіталізовано 574 особи, із них 266 – це діти.

За даними центру грипу Міністерства охорони здоров’я України, станом на 22 грудня в 17 областях України і Києві інтенсивні показники захворюваності на грип і ГРВІ перевищили епідемічні пороги, найвищий показник захворюваності зареєстрований у Києві, найменший – у Закарпатській області.

В Україні зафіксували п’ять смертей від ускладнень, викликаних грипом.

У цьому сезоні домінує штам вірусу грипу типу А(H3) сезонний, що визначений у 64,9 % випадків.

Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону грипу, а в разі захворювання – звертатися до медиків.