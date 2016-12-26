Мінсоцполітики: у разі економії субсидії українці мають право не платити обов’язковий платіж

У Міністерстві соціальної політики заявляють, що у разі економії субсидії українці мають право не платити обов’язковий платіж.

Як повідомляє прес-служба відомства, якщо сума зекономлених субсидій за комунальну послугу більша, ніж обов’язковий щомісячний платіж, то субсидіанти мають право не сплачувати додаткові кошти за спожиті газ, тепло, електроенергію чи воду.

У міністерстві закликають не вірити інформації про те, що якщо не використати в повному обсязі газ, воду та інші комунальні послуги, на які призначено житлову субсидію, то в кінці року доведеться доплатити.

Якщо сім’я використала менше, ніж встановлено соціальним нормативом, у наступному місяці вона має законне право на те, щоб зекономлені кошти були зараховані в рахунок наступних платежів, у тому числі обов’язкової плати за комуналку», – йдеться у повідомленні.

Наприклад, у грудні обов’язковий платіж становить 1000 гривень за соціальною нормою 400 кубів газу, а фактично використано лише 300 кубів, залишок – вартість 100 кубів – можна використати у наступному місяці, ці суми постачальниками комунальних послуг повинні зазначатися у платіжці як переплата (з мінусом).

У Мінсоцполітики наголошують, що підприємства, які надають послуги, зобов’язані відображати розмір субсидії чи переплату – зекономлену субсидію – у комунальних рахунках.

Наприкінці листопада в уряді повідомили, що 6,5 мільйона домогосподарств в Україні отримують компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг, тобто приблизно 50% від усіх родин.

Субсидія – це адресна безготівкова допомога сім’ї, яка надається на погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг.