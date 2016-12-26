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26 грудня 2016, Київ 16:59
Новини | Події

Поліція відкрила провадження через пожежу на ринку біля станції метро «Лісова» в Києві

Пожежа біля станції метро «Лісова», Київ, 25 грудня 2016 року

Пожежа біля станції метро «Лісова», Київ, 25 грудня 2016 року

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі на ринку біля станції метро «Лісова» в Києві.

Як повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції в Києві, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майновий збиток в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки).

Наразі на місці події продовжують працювати слідчі поліції, рятувальники й вибухотехніки науково-дослідного експертно-криміналістичного центру з метою виявлення причин і осередків пожежі.

25 грудня близько полудня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на ринку секонд-хенду, що неподалік станції метро «Лісова» в Києві. Через це адміністрація столичного метрополітену на деякий часзакривала дві станції – «Лісова» та «Чернігівська».

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За даними рятувальників, пожежа розгорілася на площі 2 тисячі квадратних метрів. Ускладнювала гасіння велика кількість легкозаймистих речей. Також на місці пожежі було виявлено тіло людини, за непідтвердженими даними, – жінки.

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