Російські військові заявляють про виявлення масових поховань в Алеппо

Міністерство оборони Росії заявляє, що російські військові виявили масові поховання у сирійському Алеппо із тілами, на яких видно сліди тортур.

Речник міністерства Ігор Конашенков заявив, що вдалося виявити десятки тіл, на деяких із них – рани від вогнепальної зброї.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Правозахисники і ЗМІ неодноразово повідомляли про масові вбивства і тортури з боку урядових, опозиційних сил, а також бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії.

Російські повітряні війська допомогли сирійській армії відновити контроль над Алеппо 22 грудня, через декілька місяців після того, як у вересні почалася операція з відновлення контролю урядових сил над найбільшим містом Сирії.

Спостерігачі за правами людини в Сирії, що базуються у Великобританії, 25 грудня повідомили, що щонайменше 63 сирійських солдатів загинули від мін-пасток в Алеппо.

Росія звинуватила повстанців у закладанні мін у місті.