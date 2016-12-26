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26 грудня 2016, Київ 16:59
Новини | Міжнародні

Російські військові заявляють про виявлення масових поховань в Алеппо

Сирійці в зруйнованому Алеппо (архівне фото)

Сирійці в зруйнованому Алеппо (архівне фото)

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Міністерство оборони Росії заявляє, що російські військові виявили масові поховання у сирійському Алеппо із тілами, на яких видно сліди тортур.

Речник міністерства Ігор Конашенков заявив, що вдалося виявити десятки тіл, на деяких із них – рани від вогнепальної зброї.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Правозахисники і ЗМІ неодноразово повідомляли про масові вбивства і тортури з боку урядових, опозиційних сил, а також бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії.

Російські повітряні війська допомогли сирійській армії відновити контроль над Алеппо 22 грудня, через декілька місяців після того, як у вересні почалася операція з відновлення контролю урядових сил над найбільшим містом Сирії.

Спостерігачі за правами людини в Сирії, що базуються у Великобританії, 25 грудня повідомили, що щонайменше 63 сирійських солдатів загинули від мін-пасток в Алеппо.

Росія звинуватила повстанців у закладанні мін у місті.

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