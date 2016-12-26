НАЗК закликає 6 депутатів пояснити несвоєчасну подачу е-декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції закликає народних депутатів Марію Матіос, В’ячеслава Богуслаєва, Юрія Шухевича, Леоніда Козаченка, Костянтина Іщейкіна, Анатолія Гіршфельда, які несвоєчасно подали щорічні декларації за 2015 рік, надати пояснення. Про це повідомляє прес-служба агентства у Facebook.

У ніч на 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які посідають відповідальне й особливо відповідальне становище: президента, прем’єра, членів уряду, депутатів, суддів, правоохоронців.

Відповідно до законодавства, контроль і перевірку е-декларацій здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), зокрема НАЗК контролює своєчасність подання, правильність і повноту заповнення, а також проводить логічний та арифметичний контроль.

Водночас НАБУ розслідує кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації і незаконного збагачення, вчинених найвищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький 18 грудня заявив, що за результатами аналізу електронних декларацій народних депутатів відкрили сім проваджень.