Росія: фігуранта «Болотної справи» Панфілова не доставили в суд, засідання перенесли

У Москві суд переніс на 28 грудня засідання у справі Максима Панфілова, обвинуваченого в застосуванні насильства до поліцейського під час масової акції протесту на Болотній площі столиці Росії 6 травня 2012 року. Слухання перенесли через неявку представника звинувачення, а також через те, що в суд не доставили самого Панфілова, повідомив адвокат Сергій Панченко.

У кінці жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства помістив Панфілова в психіатричний стаціонар до винесення йому вироку, оскільки судмедекспертиза визнала його неосудним. Захист оскаржив це рішення.

Максима Панфілова затримали 7 квітня. За версією слідства, він зірвав шолом з співробітника ОМОНу на Болотній площі, чим «заподіяв йому фізичний біль». Справу порушили за статтею про участь у масових заворушеннях і застосуванні насильства до представника влади.

Панфілов страждає неврологічним захворюванням – синдромом Туретта. Адвокати повідомляли про погіршення його здоров’я під час проходження психолого-психіатричної експертизи.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Максима Панфілова політв’язнем.