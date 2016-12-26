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26 грудня 2016, Київ 16:58
Новини | Міжнародні

У Москві знайшли мертвим начальника апарату голови «Роснєфті»

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У центрі Москви у машині знайшли мертвим Олега Єровінкіна – керівник апарату голови «Роснєфті» Ігоря Сєчіна. Інформацію про це російським ЗМІ підтвердили у компанії.

Причини смерті Єровінкіна наразі невідомі. Співробітники російської Федеральної служби безпеки наразі проводять перевірку.

61-річний Єровінкін був генералом ФСБ. Він служив в органах держбезпеки з 1976 року. У 1990-х працював в адміністрації президента Росії Бориса Єльцина.

Посаду керівника апарату Сєчіна Єровінкін зайняв у 2012 році.

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