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26 грудня 2016, Київ 20:41
Новини | Міжнародні

Президент Чехії пов’язує зростання тероризму в ЄС з прийомом біженців

Мілош Земан

Мілош Земан

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Президент Чехії Мілош Земан пов’язує зростання терористичної загрози в Європі з напливом мігрантів з Близького Сходу та Африки. У своєму різдвяному посланні він закликав змінити європейську міграційну політику.

Земан висловився проти обов’язкових квот з прийому біженців, встановлених владою ЄС. За словами Мілоша Земана, необхідно допомагати мігрантам на батьківщині, або в Італії чи Греції, через які вони потрапляють до Європи.

19 грудня вантажівка, за кермом якої був біженець з Тунісу, в’їхала у натовп на різдвяному ярмарку у Берліні. Загинули 12 людей, 48 – були пораненні. Спецслужбам було відомо про зв’язки підозрюваного з ісламістами, проте влада Німеччини не змогли його депортувати через відсутність дійсних документів.

Серед загиблих був і громадянин України.

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