Українці Італії здійснили різдвяну прощу до собору Святого Петра у Ватикані

У Ватикані в понеділок відбулася національна різдвяна проща українців Італії до Собору Святого Петра. На катедральному престолі головної Папської базиліки відслужили Божественну літургію.

У церемонії взяли участь близько сорока священиків з усіх парафій УГКЦ в Італії, а їх нараховується більше сотні.

Під час проповіді владика Діонісій Ляхович побажав вірянам миру і спокою на рідній землі.

«Бажаю, щоб серед темної ночі нашої історії ясна зоря освітила Україну та її народ», – сказав він.

Під куполом собору Святого Петра у різдвяній молитві взяли участь понад тисяча українських прочан. Після цього вони зібралися біля вертепу на площі біля базиліки, заспівали різдвяних пісень.

Це була п’ята різдвяна проща українців до базиліки Святого Петра. Традиція паломництва українців до Ватикану на другий день Христового Різдва за Григоріанським календарем почалася відтоді, як 2011 року на площі Святого Петра була встановлена ялинка із Закарпаття.

«То була ялинка єднання. Той час згадую з великим задоволенням. Так хочеться, щоб таке свято було знову, щоб настав мир і було процвітання та злагода. Щоб єднання відчувалося щораз, коли збираються українці», – сказала сьогодні у коментарі для Радіо Свобода посол України у Ватикані Тетяжа Іжевська.

За даними організаторів прощі, у минулі роки було значно більше паломників, близько 4 тисяч. Цього року через посилені заходи безпеки із загрозою тероризму багатьом не вдалося завчасно організувати групові поїздки автобусами до Рима.