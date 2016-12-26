КМДА: у Києві перевірки проводитимуть у квартирах, де немає лічильників

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що у Києві перевірки проводитимуть у квартирах, де відсутні прилади обліку.

Як уточнив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, йдеться про випадки зловживань з боку споживачів, коли кількість зареєстрованих у помешканні не відповідає кількості тих, хто фактично проживає.

У КМДА зазначають, що для забезпечення справедливості розрахунків за спожиті послуги будуть проведені перевірки помешкань, а в результаті виявлених порушень киянам пропонуватиметься механізм розрахунку за фактично спожиту холодну й гарячу воду.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що з весни 2017 року проводитимуться рейди з виявлення мешканців квартир і будинків без реєстрації.

Споживачі, які не мають квартирних засобів обліку, сплачують послуги з холодного і гарячого водопостачання за встановленими нормативами (нормами) за місяць.