Омбудсмени України і Росії зустрілися з фігурантами справи «26 лютого» – Полозов

Омбудсмени України і Росії Валерія Лутковська та Тетяна Москалькова провели зустріч у СІЗО №1 Сімферополя з фігурантами справи «26 лютого» Алі Асановим і Мустафою Дегерменджі.

«Після зустрічі з Ахтемом Чийгозом омбудсмени Москалькова і Лутковська також провели зустрічі зі ще двома політичними в’язнями у справі «26 лютого» Алі Асановим і Мустафою Дегерменджі», – написав Полозов написав на своїй сторінці в Facebook.

Адвокат сподівається, що «подальша взаємодія в сфері захисту прав людини на визнаній ООН окупованою територією Криму може позитивним чином позначитися на долі Ахтема Чийгоза, інших політв’язнів».

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська 26 грудня в СІЗО зустрілася з заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом.

Раніше в офісі українського омбудсмена повідомили, що Росія дозволила уповноваженому Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковській відвідати трьох із 42 українських політв’язнів в анексованому Криму.

26 грудня адвокат Микола Полозов заявив, що суд в анексованому Криму несподівано переніс засідання у справі Чийгоза на наступний день. Захисник припустив, що це могло бути пов’язане з присутністю в Криму омбудсмена Валерії Лутковської, з «метою виключити спілкування Лутковської з Чийгозом у СІЗО і можливістю її відвідування суду».

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.