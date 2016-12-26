У Києві з 30 грудня організують рух трьох нічних тролейбусних маршрутів – «Київпастранс»

У Києві з 30 грудня організовують рух трьох нічних тролейбусних маршрутів та одного автобусного.

Як повідомляє прес-служба підприємства «Київпастранс», таким чином пасажирів хочуть забезпечити транспортом із 23 ночі до 6 ранку.

Зокрема, у нічні години їздитиме тролейбус №91H за маршрутом «Центральний Залізничний вокзал – вулиця Милославська», тролейбус №92H («Залізничний вокзал Південний – проспект Свободи»), №93H («Станція метро «Площа Льва Толстого» – вулиця Чорнобильська»), а також їздитиме автобус № 137 за маршрутом «Залізничний вокзал Центральний – станція метро «Харківська».

Як заявив генеральний директор підприємства «Київпастранс», вартість проїзду у нічних маршрутах поки що становитиме 3 гривні, пізніше її можуть підняти до «економічно обґрунтованої».

Про графік та інтервал руху тролейбусів обіцяють повідомити згодом.