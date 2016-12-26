Участь неуповноважених осіб у переговорах з сепаратистами є неприпустимою – Севостьянова

Заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова заявляє, що участь неуповноважених осіб у переговорах з сепаратистами є неприпустимою. Про це вона сказала, коментуючи зустріч народного депутата Надії Савченко з лідерами угруповань «ДНР» і «ЛНР».

«Сьогодні багато питань з приводу того, чому неуповноважені особи беруть участь у переговорах від імені України. На мою думку, це неприпустимо. Усі переговори повинні бути у рамках певного кола осіб, які визначені президентом», – сказала Севостьянова в ефірі каналу «112 Україна».

15 грудня фракція «Батьківщина» у Верховній Раді виключила зі свого складу народного депутата Надію Савченко. Причиною такого рішення стали її переговори у Мінську з керівниками угруповань «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними. За словами Савченко, на переговори з лідерам бойовиків вона поїхала заради звільнення полонених. Через такі зустрічі парламентарії ініціювали відкликання Савченко і зі складу делегації українського парламенту в Парламентській асамблеї Ради Європи.

У жовтні 2014 року на позачергових парламентських виборах Надія Савченко, що перебувала тоді в ув’язненні в Росії, була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Пізніше Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.