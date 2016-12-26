Холодницький: досудове розслідування щодо посадовців «Електроважмашу» завершене

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомляє про закінчення досудового розслідування щодо посадовців харківського державного підприємства «Електроважмаш», підозрюваних у зловживанні службовим становищем.

«Упродовж 2015 року посадовцями підприємства здійснено реалізацію продукції з використанням підконтрольних господарюючих суб’єктів у спосіб, що дозволив мінімізувати доходи державного підприємства та одержати неправомірну вигоду в сумі понад 37 мільйонів гривень. За результатами розслідування до кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України притягнуто колишнього заступника директора заводу зі стратегії та маркетингу, який був одним із основних фігурантів злочинної змови. Ще одного співучасника злочинної схеми оголошено в розшук», – написав Холодницький 26 грудня у Facebook.

10 листопада затриманого Національним антикорупційним бюро колишнього співробітника державного підприємства «Електроважмаш» Романа Довгого суд у Києві відпустив під заставу близько 2,4 мільйона гривень. Окрім того, його зобов’язали тимчасово здати свої закордонні паспорти, що було зроблено просто в залі суду.

Романа Довгого затримали детективи НАБУ 8 листопада. У бюро повідомили про викриття схеми, за якою службові особи «Електроважмашу» за попередньою змовою з керівниками двох підставних компаній у період від 2014 до 2015 року продали електродвигун постійного струму фактично за собівартістю (1,39 мільйона гривень) з подальшим перепродажем його за ринковою ціною до Казахстану – за понад 3 мільйони доларів США. За даними НАБУ, у результаті цих дій державне підприємство зазнало збитків на суму 37,2 мільйона гривень.

Окрім Романа Довгого, за даними бюро, про підозру повідомили також керівникові згаданих двох підприємств, однак той, як повідомив прокурор під час нинішнього засідання, виїхав за кордон і не повертається.

Державне підприємство «Електроважмаш» належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Воно виробляє обладнання для багатьох видів електростанцій: гідро- та турбогенератори для теплових і атомних електростанцій. Другий основний різновид продукції – тягове обладнання для тепловозів і електровозів.

Раніше журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», з’ясували, що «Електроважмаш» втрачає сотні мільйонів гривень надходжень від експортних контрактів через посередників в офшорних зонах, на яких осідають гроші.