На Луганщині зникли 2 українських військових – штаб

У штабі української воєнної операції повідомляють про зникнення на Луганщині двох військових.

«Близько 16.00 26 грудня 2016 року у районі КПВВ «Золоте» двоє військовослужбовців однієї з військових частин, що виконує завдання на Луганщині, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу збилися з маршруту та заїхали на територію, що контролюється бойовиками. Наразі з ними зв’язок відсутній», – повідомили у штабі АТО 26 грудня.

Обставини зазначеної події з’ясовуються, зазначили у штабі.

Підтримувані Росією сепаратисти про цю подію наразі нічого не повідомляли.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте обстріли тривають, сторони звинувачують одна одну.

Торік, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протрималося кілька тижнів, а потім обстріли знову відновилися.