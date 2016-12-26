Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обіцяє жорстко реагувати на резолюцію ООН щодо будівництва єврейських поселеннях на палестинських територіях. За його словами, дипломатичні та економічні контрзаходи проти країн, які підтримали резолюцію у Раді безпеки, допоможуть поліпшити становище Ізраїлю у світі.

«Вранці я прочитав у декількох газетах про мою агресивну позицію щодо країн, які проголосували проти нас в ООН. В Ізраїлі є національна гордість, і ми не підставимо іншу щоку. Це зважена, тверда і відповідальна відповідь. Природна реакція розсудливої народу – роз’яснити країнам світу, що те, що сталося в Організації Об’єднаних Націй для нас неприйнятне», – заявив Нетаньягу 26 грудня на церемонії, присвяченій розвитку півночі країни.

23 грудня 14 з 15 членів Ради безпеки ООН, зокрема і Україна, проголосували за резолюцію із закликом до Ізраїлю припинити будівництво поселень на палестинських територіях. США утрималися під час голосування, не скориставшись правом вето.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав утримання під час голосування США в ООН «ганебною антиізраїльською засідкою», а резолюцію – «божевільною».

У понеділок МЗС України повідомило, що надало послові Ізраїлю Еліаву Бєлоцерковські роз’яснення щодо мотивів, які зумовили позицію делегації України проголосувати на підтримку резолюції стосовно ситуації на Близькому Сході. Як повідомляє прес-служба українського відомства, 26 грудня під час зустрічі з послом українська сторона висловила розчарування з приводу емоційної реакції окремих ізраїльських посадовців та політиків на результати голосування у Нью-Йорку.

У ЗМІ з’явилася інформація, що прем’єр-міністр Ізраїлю скасував візит свого українського колеги Володимира Гройсмана до Ізраїлю. Повідомлялося, що скасування поїздки пов’язане із ситуацією довкола голосування у Раді безпеки ООН за резолюцію щодо ізраїльських поселень.

Речник українського прем’єра заявив, що Гройсман переніс свій візит до Ізраїлю, запланований на 27–28 грудня, але не уточнив, що саме стало причиною перенесення візиту.

У МЗС уже висловлювали переконання, що внутрішньополітична дискусія в Ізраїлі не завадить українсько-ізраїльським відносинам.