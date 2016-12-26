Мерія Дніпра просить жителів не використовувати феєрверки на свята

Мерія Дніпра звернулась до жителів міста з проханням не використовувати феєрверки на новорічні та різдвяні свята. Відповідну заяву 26 грудня зробив заступник міського голови Дніпра Олександр Санжара.

Як пояснив посадовець, заборона на використання феєрверків та інших піротехнічних виробів у місті чинна, вона поширюється не тільки на приватних осіб, а й на кафе, ресторани та інші заклади.

«Таке рішення було ухвалене ще 1 вересня 2014 року. У ньому сказано, що ця заборона діє до кінця проведення АТО. У нас ще триває АТО, тому заборона зберігається. Пам'ятаймо, що Дніпро розташоване дуже близько до лінії фронту. Враховуючи те, що в Дніпрі розташований військовий шпиталь, у нас тут багато ветеранів АТО, до нашого міста привозять поранених і, на жаль, загиблих, тож утримаймося у новорічну ніч від використання феєрверків. Давайте будемо поважати один одного і рішення влади. При цьому слід зазначити, що за межею міста використовувати піротехнічні засоби можна», – зазначив Олександр Санжара.

Речниця Державної служби надзвичайних ситуацій в області Дар’я Гречищева, своєю чергою, заявляє про збільшення кількості пожеж через використання піротехніки.

«Новорічні та різдвяні свята в цьому сенсі виходять особливо «гарячими». Через необережне використання піротехнічних засобів, недотримання правил безпеки при використанні гірлянд кількість пожеж зростає. Не давайте піротехніку дітям. Якщо їдете з дому, закривайте балкони. Якщо вони не засклені, приберіть звідти речі, які можуть спалахнути», – сказала вона.

Попри заборону, в Дніпрі на свята запускають феєрверки. Так, у новорічну ніч з 31 грудня 2015 року на 1 січня 2016-го салюти запускали в різних районах міста як жителі, так і заклади харчування. А у вересні на День міста феєрверки були включені до офіційної програми святкувань.

Водночас раніше у дніпровській міліції пояснювали, що, згідно з правилами обігу піротехніки в Україні, в новорічну ніч, незважаючи на рішення, ухвалене на місцевому рівні, використання піротехніки дозволено.