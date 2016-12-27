Бойовики на Донбасі здійснили 37 обстрілів за добу – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 26 грудня підтримувані Росією бойовики 37 разів обстріляли позиції українських військових.

Зокрема, за цими даними, на Маріупольському напрямку по Широкиному тричі вогонь вели танки, також зафіксовано обстріли зі 122-міліметрової артилерії та озброєння БМП.

«З метою збереження життя особового складу українські військові змушені були один раз відкрити вогонь у відповідь у районі Широкиного», – інформує штаб АТО.

Обстріли також зафіксовані на Донецькому та Луганському напрямках, твердять українські військові.

В угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» ще не повідомляли про бойові дії 25 грудня.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.

Торік, напередодні зимових свят, сторони конфлікту також оголошували про припинення вогню, що протримався кілька тижнів, а потім обстріли знову відновилися.