Росія: водолази виявили в Чорному морі «чорну скриньку» літака Ту-154

Російські водолази виявили в Чорному морі один із двох бортових самописців військового літака Ту-154, який розбився 25 грудня. Про це повідомляє російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на силові структури.

Найближчим часом «чорну скриньку» планують підняти на поверхню.

Літак Ту-154 Міністерства оборони Росії, який прямував до Сирії, впав у Чорне море неподалік Сочі вранці 25 грудня. Всі 92 людей, які перебували на борту, оголошені загиблими. Серед них – основний склад ансамблю пісні і танцю імені Александрова, журналісти, військовослужбовці й очільниця фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка.

Основні версії причин катастрофи – помилка пілота і технічна несправність. Версія теракту розглядається, але не як пріоритетна.