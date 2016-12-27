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27 грудня 2016, Київ 07:56
Новини | Міжнародні

Росія: водолази виявили в Чорному морі «чорну скриньку» літака Ту-154

Рятувальники виносять із моря тіло загиблого в катастрофі літака Ту-154 над Чорним морем, Сочі, Росія, 25 грудня 2016 року

Рятувальники виносять із моря тіло загиблого в катастрофі літака Ту-154 над Чорним морем, Сочі, Росія, 25 грудня 2016 року

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Російські водолази виявили в Чорному морі один із двох бортових самописців військового літака Ту-154, який розбився 25 грудня. Про це повідомляє російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на силові структури.

Найближчим часом «чорну скриньку» планують підняти на поверхню.

Літак Ту-154 Міністерства оборони Росії, який прямував до Сирії, впав у Чорне море неподалік Сочі вранці 25 грудня. Всі 92 людей, які перебували на борту, оголошені загиблими. Серед них – основний склад ансамблю пісні і танцю імені Александрова, журналісти, військовослужбовці й очільниця фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка.

Основні версії причин катастрофи – помилка пілота і технічна несправність. Версія теракту розглядається, але не як пріоритетна.

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