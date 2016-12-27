Російський омбудсмен відвідала в Миколаєві двох заарештованих із Криму

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова відвідала в слідчому ізоляторі Миколаєва Максима Одинцова та Олександра Баранова, повідомляють російські інформагенції. Цих двох людей Москва називає російськими військовослужбовцями, а Генеральна прокуратура Украни кваліфікує їхні дії як «дезертирство» і «державну зраду».

Москалькова заявила, що Одинцов і Баранов мають задовільний стан, а обвинувачення вважають «необґрунтованими і несправедливими».

Також Москалькова повідомила, що українському омбудсмену Валерії Лутковської надано право відвідати в 2017 році виправні колонії в Сімферополі, в яких утримуються засуджені в Росії громадяни України. Передбачається, що уповноважені обговорять питання про переміщення 17 українців на батьківщину, уточнила Москалькова.

Раніше 26 грудня омбудсмени України та Росії відвідали в окупованому Сімферополі трьох із 42 українських політв’язнів у Криму.

Служба безпеки України повідомляла, що Одинцова і Баранова затримали 20 листопада на адміністративній межі з анексованим Кримом біля пункту пропуску «Чонгар» на Херсонщині. Суд ухвалив рішення про їх арешт на два місяці з альтернативою внесення застави. Згодом можливість застави суд скасував.

Водночас Міністерство оборони Росії заявило, що СБУ викрала у Криму й вивезла до Миколаївської області Одинцова і Баранова, які, як мовиться у повідомленні, є російськими військовими.