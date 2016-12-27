У Мексиці скасували 25 авіарейсів через побоювання щодо безпеки літаків виробництва Росії

Мексиканська авіакомпанія Interjet заявила 26 грудня, що їй довелося скасувати кілька рейсів через обов’язкову інспекцію безпеки щодо літаків Sukhoi Superjet 100 російського виробництва. Російська авіаційна влада видала таку директиву 23 грудня після того, як були виявлені тріщини на одному з таких літаків.

Авіакомпанія Interjet є одним з найбільших клієнтів російського авіавиробника Sukhoi, вона має 20 лайнерів Superjet 100.

Агентство із захисту прав споживачів Мексики повідомило, що скасування або перенесення стосувалося 25 рейсів і більш як 680 пасажирів.

У Росії авіакомпанія «Аерофлот», яка також є великим клієнтом авіавиробника Sukhoi, 24 грудня скасувала 21 рейс на внутрішніх російських авіалініях.

Російські перевірки безпеки літаків Superjet 100 були оголошені через кілька днів після того, як європейські регулятори сертифікували одну з версій цього лайнера для польотів у Євросоюзі.