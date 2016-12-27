Бойовики угруповання «ДНР» повідомили про звільнення двох жінок

Сепаратистський сайт «Донецкое агентство новостей» повідомляє про звільнення бойовиками угруповання «ДНР» 27 грудня двох утримуваних ними жінок – Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак.

За цим повідомленням, процедура передачі відбулася між Донецьком та Макіївкою. З українського боку заручниць вітав керівник центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, який вказав, що ці дії «сприятимуть прискоренню обміну полоненими на Донбасі».

Звільнення Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак ще раніше прокоментувала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. «Ми щасливі звільненню кожного заручника», – написала вона у Facebook 26 грудня.

«Добре, що рішення української сторони в односторонньому порядку передати до новорічних свят ОРДЛО 15 осіб з того списку, що вони запитували (до речі, в цьому списку є 6 жінок) сприяє гуманітарним жестам і рухам», – вказала Геращенко.

За її словами, доля цих жінок «неодноразово обговорювалася в мінській групі ще з весни». «Одна з них працює в медіа, друга – в одній з державних установ, їхала провідати родичів. Можливо, тому їх затримали», – припустила член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи.

Про те, що українська сторона очікує від представників окремих районів Донецької та Луганської областей розблокування процесу звільнення заручників, Ірина Геращенко писала минулого тижня. Вона вказала на датований 20 грудня указ президента України «Про помилування засуджених», в оригіналі якого є прізвища 9 осіб (у публічному доступі ці прізвища не поширені – ред.).

«Нагадаю, украінська сторона найближчими днями звільнить з-під варти 15 раніше засуджених за злочини осіб, як акт гуманізму. Більшість із них помилувані президентом, серед них 6 жінок, є літні і хворі особи», – вказала тоді Геращенко.

За поширеними в грудні даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 108 громадян України. Наразі вдалося визначити місця перебування тільки 58 українських заручників: 52 в угруповання «ДНР» і 6 в угруповання «ЛНР».

Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.