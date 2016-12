Афганський уряд засудив прохання жінки-пілота Нілофар Рахмані про притулок у США

Уряд Афганістану висловив обурення рішенням жінки-пілота Нілофар Рахмані просити про надання притулку в Сполучених Штатах. У заяві, оприлюдненій 26 грудня, це рішення назване «ганебним для тих, хто має стояти за свою країну». Побоювання Рахмані щодо загроз, які існують для освічених жінок в Афганістані, урядовці вважають «лише приводом».

«Коли офіцер скаржиться на відсутність безпеки і боїться, то що пересічні люди мають робити? Вона зробила виправдання для себе, але у нас є сотні освічених жінок і жінок з числа громадських активісток-правозахисниць, які працюють, і це безпечно для них», – заявив представник міністерства оборони Мохаммад Радманіш і висловив сподівання, що США відмовлять прохачці в наданні притулку.

Рахмані була першою жінкою-пілотом в Афганістані, який залишається глибоко консервативній країні. Торік її досягнення були відзначені нагородою Держдепартаменту США «Звитяжні жінки» (Women of Courage). Але після 15 місяців навчання в Сполучених Штатах, Рахмані оголосила минулого тижня в інтерв’ю The New York Times і The Wall Street Journal, що не повертатиметься додому, оскільки боїться за своє життя. «Речі не змінюються на краще в Афганістані», – сказала Рахмані The New York Times, посилаючись на вбивство на початку грудня жінок, які працювали в аеропорту на півдні Афганістану.