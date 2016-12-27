Член ЦВК Шелестов звернувся до ГПУ із заявою про незаконний обшук у його кабінеті

Член Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олександр Шелестов звернувся до генерального прокурора України Юрія Луценка із заявою про кримінальне правопорушення за фактом обшуку в його службовому кабінеті. Про це повідомила прес-служба ЦВК.

Згідно з повідомленням, слідчий суддя Солом’янського районного суду Києва 13 грудня 2016 року дозволив проведення обшуку в кабінеті голови ЦВК з метою відшукання та вилучення перерахованих в ухвалі речей та документів.

Член ЦВК вважає, що клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором у кримінальному провадженні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, містило недостовірні відомості щодо належності кабінету № 401 голові Центральної виборчої комісії, що призвело до введення в оману слідчого судді.

«За таких обставин дії старшого детектива НАБУ та прокурора САП щодо підготовки клопотання та внесення його до суду в разі помилкового зазначення в клопотанні недостовірних відомостей свідчать про допущення ними службової недбалості, а у разі умисного вчинення таких дій – службового підроблення, за що частиною першою статті 366 та частиною першою статті 367 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність», – йдеться в повідомленні.

30 травня 2016 року НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 мільярди доларів ряду колишніх і нинішніх високопоставлених чиновників, серед яких і голова ЦВК Михайло Охендовський.

Охендовському повідомлено про підозру в одержанні хабарів, голова ЦВК відкидає всі звинувачення.