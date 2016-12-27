Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе прибув у Перл-Гарбор

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе прибув на Гаваї, де відвідає військово-морську базу Перл-Гарбор разом із президентом США Бараком Обамою. Цей візит стане першим за останні десятиліття відвідуванням японським прем’єр-міністром Перл-Гарбора, де раптовий напад японських військових 75 років тому призвів до того, що Сполучені Штати вступили в Другу світову війну.

Не очікується, що Абе вибачиться за напад 7 грудня 1941 року в результаті якого загинули більше ніж дві тисячі військовослужбовців США, але він повідомив журналістам перед від’їздом, що вшанує «пам’ять жертв як прем’єр-міністр Японії, як представник японського народу».

У травні президент Обама відвідав японське місто Хіросіма, на яке США в 1945 році скинули ядерну бомбу, внаслідок чого загинули сотні тисяч людей і що зрештою привело до капітуляції Японії.

Білий дім заявив на початку цього місяця, що зустріч між президентом США Бараком Обамою і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Перл-Гарборі продемонструє силу примирення, яке «перетворило колишніх супротивників на найближчих союзників».