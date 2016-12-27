Суд у січні розгляне апеляцію «Газпрому» на рішення про штраф

Київський апеляційний господарський суд призначив на 18 січня 2017 року розгляд скарги російської компанії «Газпром» на рішення Господарського суду Києва, яким той задовольнили позов Антимонопольного комітету України й вирішив стягнути з «Газпрому» 172 мільярди гривень штрафу. Про це йдеться в розкладі засідань на сайті суду.

5 грудня суд ухвалив рішення про стягнення з «Газпрому» штрафу і пені за позовом АМКУ. Після цього рішення російська сторона заявила, що, крім «газу в трубі, не має жодних активів на території України, тому йдеться про фактичний відбір газу, який призначений для європейських споживачів».

14 грудня міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що рішення щодо «Газпрому» не матиме впливу на транзит російського газу. Він наголосив, що «забирати транзитний газ технічно не можна». В Антимонопольному комітеті уточнили, що це рішення суд не передбачає відбору газу.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України оштрафував російський «Газпром» на 86 мільярдів гривень за «зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через українську газотранспортну систему».

Термін виконання цього рішення закінчився 4 травня, компанія «Газпром» оскаржила його, але суди всіх інстанцій, зокрема і Верховний суд України, відмовили російській компанії у задоволенні скарги, додали в АМКУ. Згодом в Антимонопольному комітеті України заявили, що від «Газпрому» вимагають сумарно майже 172 мільярди гривень, зокрема штраф і пеню за його несвоєчасну сплату.

Російська компанія «Газпром» заперечила звинувачення у зловживанні монопольним становищем на ринку транзиту природного газу. У «Газпромі» назвали рішення АМКУ «нічим іншим, як спробою вчинити тиск» на російську компанію, і пообіцяли «захищати свої права й інтереси всіма можливими з правового погляду методами».