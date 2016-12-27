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27 грудня 2016, Київ 12:14
Новини | Політика

«Приватбанк» спростовує інформацію про «витік» своїх баз даних

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Націоналізований цього місяця «Приватбанк» заявляє, що чутки про «витік» баз даних банку поширюють шахраї, щоб змусити клієнтів «захиститися» шляхом передачі номерів карт й інших особистих даних. Про це повідомляє служба безпеки «Приватбанку» з посиланням на дані Кіберполіції України.

«Вся інформація в базах даних банку надійно захищена, система захисту інформації виключає можливість її несанкціонованого копіювання або стороннього доступу, в тому числі працівниками банку», – йдеться в повідомленні.

У банку закликали клієнтів не повідомляти нікому особисті дані про свої рахунки.

Раніше в Кіберполіції повідомили, що шахраї телефонують потенційній жертві, представляючись працівниками «Ощадбанку», і намагаються з’ясувати дані карти клієнта нібито для переказу грошей до «Ощадбанку», до якого, за словами шахраїв, скоро буде приєднаний «Приватбанк».

Уряд на позачерговому засіданні 18 грудня ухвалив рішення передати у 100-відсоткову державну власність найбільший в Україні банк «Приватбанк».

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